РФ вночі вдарила по приватному сектору Краматорська

Наслідки удару ЗС РФ по Краматорську.

У ніч із 16 на 17 січня російські війська здійснили обстріл Краматорської територіальної громади. Про це повідомили у Краматорській міській раді.



За офіційною інформацією, одне з влучань припало на приватний сектор міста. Станом на ранок даних про загиблих або поранених не надходило, триває обстеження місця удару та встановлення масштабів руйнувань.



«Наразі інформація щодо постраждалих відсутня. Визначаємо остаточні наслідки чергового акту російського терору проти цивільного населення», — йдеться у повідомленні міськради.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що протягом 16 січня внаслідок російських обстрілів Донецької області загинули двоє мирних жителів.



Крім того, за даними Повітряних сил Збройних сил України, у ніч на 17 січня російські війська атакували територію України 115 ударними безпілотниками типу «Шахед», «Гербера», «Італмас», а також дронами інших типів. Силами протиповітряної оборони було збито або подавлено 96 ворожих БпЛА.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»