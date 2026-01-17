В окупованому Донецьку перевіряють гаражі для потреб армії РФ

В тимчасово окупованому Донецьку представники окупаційної адміністрації розпочали перевірки гаражних боксів гаражного кооперативу «Горняк», розташованого на вулиці Будьонновських Партизан. Про це повідомляють активісти руху «Жовта Стрічка».



За їхніми словами, комісія так званого фонду майна угруповання «ДНР» вимагає від власників гаражів документи, що підтверджують право власності, технічні паспорти, а також наявність паспорта громадянина РФ.



Активісти припускають, що окупаційна влада готується до примусової «перереєстрації» об’єктів із подальшою передачею гаражів у користування міністерству оборони Росії для облаштування складів.



Зазначається, що місце обране невипадково. Гаражний кооператив розташований приблизно за три кілометри від траси М-04 у напрямку Горлівки та поблизу промислової зони, що дозволяє організувати охорону, блокпости й логістику для військових потреб.