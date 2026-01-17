Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Внаслідок обстрілів Донеччини 17 будинків зруйновано та 13 пошкоджено
17 січня 2026, 12:55

У Донецькій області за ніч на 17 січня російські війська завдали масштабних руйнувань. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Покровському районі в Добропіллі пошкоджено приватний будинок, а в Надії Криворізької громади поранено одну людину. У Шахівській громаді зруйновано 13 будинків: 2 у Торецькому, 3 у Кучеревому Яру, по 4 у Золотому Колодязі й Затишку.

У Краматорському районі ситуація також критична. В Рубцях Лиманської громади загинули двоє мирних жителів, чотири будинки були повністю зруйновані. У Миколаївці пошкоджено дев’ять будинків та господарчу споруду, у Краматорську — господарчу споруду, а в Новоселівці Черкаської громади постраждали склад і газогін. У Дружківці поранено одну людину, а також пошкоджено автомобіль.

В Бахмутському районі у Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.

За добу російські війська 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Внаслідок цього з лінії фронту евакуйовано 499 людей, серед яких 55 дітей. Загалом у регіоні 17 будинків зруйновано та 13 пошкоджено.

