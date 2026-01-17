На Львівщині автобус міжнародного рейсу злетів з дороги

На Львівщині сьогодні, 17 січня, в ДТП потрапив автобус, який виконував міжнародний рейс. Аварія сталась близько 8-ї ранку на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Любінці Стрийського району.



За попередніми даними поліції, рейсовий автобус Setra сполученням «Відень-Київ», яким керував 59-річний водій, виїхав за межі проїзної частини, наїхав на металевий відбійник та врізався в дерево.

На момент аварії в салоні перебували 25 пасажирів. Дев’ять осіб віком від 19 до 69 років звернулись за медичною допомогою, семеро з них доставлені до лікарні. Лікарі наразі уточнюють їхні діагнози.



Інших пасажирів поліція доставила до пункту незламності у Стрийському районному управлінні, де з ними працюють поліцейські психологи. Люди можуть там зігрітися, випити гарячі напої, перекусити та дочекатися прибуття іншого автобуса.



На місці аварії працюють слідчі та правоохоронці, які встановлюють усі обставини ДТП. Наразі вирішується питання правової кваліфікації події.