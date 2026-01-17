Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Найскладніша ситуація з газопостачанням у прифронтових регіонах — Свириденко
17 січня 2026, 14:24

Найскладніша ситуація з газопостачанням у прифронтових регіонах — Свириденко

Аварійні бригади проводять відновлювальні роботи в прифронтовому регіоні України після обстрілів і пошкоджень інфраструктури в умовах сильних морозів.

Найскладніша ситуація з газопостачанням наразі спостерігається у прифронтових регіонах України, повідомила Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Вона обговорила з керівником «Нафтогазу» Сергієм Корецьким забезпечення безперебійного газопостачання, передусім в областях, що межують із лінією фронту.

«Продовжуємо координувати роботу всіх складових енергосистеми в умовах надзвичайної ситуації через російські обстріли та сильні морози», – зазначила очільниця уряду.

По всій країні у посиленому режимі працює 474 аварійні бригади газорозподільних мереж, загалом до робіт залучено понад дві тисячі працівників. Вони здійснюють ремонти на об’єктах та цілодобово приймають виклики від людей. Попри постійні атаки, газовики роблять усе можливе для швидкого відновлення постачання газу у селах і містечках поблизу фронту.

Особлива увага приділяється прифронтовим областям: Чернігівській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській.

Найскладніша ситуація у Херсоні, де ворожими обстрілами суттєво пошкоджені енергооб’єкти. «Нафтогаз» забезпечив місцевих жителів 1750 електричними та газовими обігрівачами разом із балонами газу і постійно доставляє додаткове обладнання.

