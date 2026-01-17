Блекаут і проблеми з опаленням: у Маріуполі уражено підстанцію

Окупований Маріуполь. Вечір 16 січня.

У тимчасово окупованому Маріуполі ввечері 16 січня стався масштабний блекаут і перебої з теплопостачанням через ураження електропідстанції. Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради.



За інформацією міськради, внаслідок атаки безпілотника було пошкоджено підстанцію «Азовська», що розташована у Кальміуському районі міста. Місцеві жителі зазначають, що після вибуху майже весь Маріуполь занурився у темряву.



Відключення електроенергії зафіксували практично в усіх районах міста, за винятком частини Лівобережжя. Окрім цього, маріупольці скаржилися на перебої з опаленням у житлових будинках. Про зникнення світла також повідомляли мешканці навколишніх населених пунктів — Мангуша та Ялти.



Вранці окупаційна адміністрація заявила про поступове відновлення електропостачання. Водночас у міськраді нагадують, що це вже не перший подібний інцидент. Зокрема, 13 січня в Маріуполі також фіксували серію вибухів, унаслідок яких були уражені підстанція «Азовська» 220 кВ та енергооб’єкт поблизу селища Мирне. Тоді більшість районів міста залишилися без світла, а частина котелень була знеструмлена.