РФ вдарила по Індустріальному району Харкова: є постраждалі
17 січня 2026, 14:52

У Харкові пролунали вибухи внаслідок чергового російського обстрілу. Під удар потрапив Індустріальний район міста, про що повідомили представники місцевої влади.

За попередніми даними, внаслідок атаки є постраждалі. Також зазначається, що російські війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури, однак остаточні наслідки обстрілу наразі уточнюються.

Перед атакою Повітряні сили ЗС України попереджали про пуски керованих авіаційних бомб у напрямку Харківської області.

Згодом з’явилася інформація про застосування окупантами швидкісної цілі для удару безпосередньо по Харкову. На місці працюють відповідні служби, триває фіксація наслідків чергового воєнного злочину РФ.

