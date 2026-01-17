РФ вдарила по Індустріальному району Харкова: є постраждалі

У Харкові пролунали вибухи внаслідок чергового російського обстрілу. Під удар потрапив Індустріальний район міста, про що повідомили представники місцевої влади.



За попередніми даними, внаслідок атаки є постраждалі. Також зазначається, що російські війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури, однак остаточні наслідки обстрілу наразі уточнюються.



Перед атакою Повітряні сили ЗС України попереджали про пуски керованих авіаційних бомб у напрямку Харківської області.



Згодом з’явилася інформація про застосування окупантами швидкісної цілі для удару безпосередньо по Харкову. На місці працюють відповідні служби, триває фіксація наслідків чергового воєнного злочину РФ.