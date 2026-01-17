Сили оборони вразили ППО та склад дронів РФ у Криму та Донецькій області

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України завдали результативних ударів по об’єктах протиповітряної оборони та логістичній інфраструктурі російських військ на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у черговому зведенні.



Зокрема, в окупованому Криму українські підрозділи уразили радіолокаційну станцію «Небо-У» в районі Євпаторії, а також зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1» поблизу населеного пункту Хуторок.



Крім того, на тимчасово окупованій території Донецької області, в районі Донецька, було уражено місце зберігання та підготовки до застосування ворожих безпілотних літальних апаратів. За даними Генштабу, масштаби завданих російській стороні збитків наразі уточнюються.

