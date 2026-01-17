Сили оборони вразили ППО та склад дронів РФ у Криму та Донецькій області

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
17 січня 2026, 15:35

Сили оборони України завдали результативних ударів по об’єктах протиповітряної оборони та логістичній інфраструктурі російських військ на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у черговому зведенні.

Зокрема, в окупованому Криму українські підрозділи уразили радіолокаційну станцію «Небо-У» в районі Євпаторії, а також зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1» поблизу населеного пункту Хуторок.

Крім того, на тимчасово окупованій території Донецької області, в районі Донецька, було уражено місце зберігання та підготовки до застосування ворожих безпілотних літальних апаратів. За даними Генштабу, масштаби завданих російській стороні збитків наразі уточнюються.

Раніше Сили оборони вразили склад боєприпасів росіян на окупованій Запорізькій області.

