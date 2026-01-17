Серійний номер БпЛА «Лютий» вказав на різке зростання виробництва

БпЛА Ан-196 «Лютий».

У мережі з’явилися фото та відео збитого безпілотного літального апарата Ан-196 «Лютий», який, імовірно, був уражений на території України. Увагу аналітиків привернув серійний номер дрона — 4539, що дозволяє оцінити темпи його виробництва, повідомляють «Новини Донбасу».



Раніше останній зафіксований серійний номер цього типу БпЛА датувався квітнем 2025 року й мав позначку 1206. Це означає, що за дев’ять місяців було виготовлено щонайменше 3333 безпілотники «Лютий».



Таким чином, середній темп виробництва може становити близько 370 дронів на місяць. Для порівняння, наприкінці 2024 — на початку 2025 року цей показник оцінювався приблизно у 90–100 одиниць щомісяця.



Отримані дані свідчать про чотириразове зростання обсягів виробництва БпЛА «Лютий» упродовж 2025 року, що вказує на суттєве нарощування спроможностей у сфері ударних безпілотних систем.