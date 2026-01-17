РФ погрожує ударами по підстанціях, що живлять АЕС — ГУР

ХАЕС.

Росія розглядає можливість завдання ударів по підстанціях передачі електроенергії, які забезпечують роботу атомних електростанцій України. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.



За даними розвідки, такі дії Москва може використати як інструмент шантажу та тиску, намагаючись змусити Україну погодитися на неприйнятні умови припинення війни. Йдеться про стратегічні елементи енергосистеми, виведення з ладу яких здатне поставити під загрозу стабільну роботу українських АЕС.



У ГУР зазначають, що паралельно Кремль планує посилити кампанію залякування європейських країн і Заходу загалом. Мета — зменшити підтримку України та обмежити її спроможність протидіяти російським повітряним ударам по критичній інфраструктурі.



У разі ураження або знищення таких підстанцій Росія прагне від’єднати енергоблоки АЕС від об’єднаної енергосистеми України, що може призвести до масштабних відключень електроенергії та теплопостачання для цивільного населення.



Станом на середину січня 2025 року, за інформацією української розвідки, РФ провела розвідувальні заходи щонайменше щодо десяти об’єктів критичної енергетичної інфраструктури у дев’яти областях України.



У ГУР підкреслюють, що наміри атакувати підстанції, аби гібридним способом зірвати роботу атомної генерації, вкотре свідчать про геноцидний характер війни Росії проти України.