На Словʼянському напрямку Росія накопичує резерви біля Дронівки

Техніка ЗС РФ.

Ситуація в районі Дронівки на Словʼянському напрямку щодня загострюється. Росія продовжує накопичувати резерви поблизу Сіверська та розгортає пункти дислокацій у Серебрянському лісництві. Про це повідомляють у пресслужбі 7 корпусу ДШВ.



Противник застосовує тактику проникнення в міжпозиційний простір 81 окремої аеромобільної бригади 7 корпусу, а також намагається форсувати річку Сіверський Донець на гумових човнах у прибережній зоні Дронівки та Платонівки.



«Завдяки злагодженим діям наших десантників вдається стримувати спроби ворога просуватись. Нещодавно десантники 81 оаембр захопили у полон росіянина, який розповів про одну з нових пріоритетних найближчих цілей на Словʼянському напрямку — вийти до Закітного та Кривої Луки», — йдеться у повідомленні 7 корпусу ДШВ.



На цих висотах ворог зможе створювати плацдарм для регулярного обстрілу Слов'янська, Лимана та Миколаївки.