Українські фахівці зафіксували роботу БПЛА «Молнія»
17 січня 2026, 17:37

Українські фахівці зафіксували роботу БПЛА «Молнія»

БПЛА «Молнія». БПЛА «Молнія».

У мережі зафіксували польот БПЛА «Молнія», який повертався після виконання завдання. Про це повідомив фахівець зі зв’язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов.

За словами експерта, це «БПЛА-матка», яка скинула два FPV-дрони й поверталася за наступними. Такі безпілотники здатні координувати атаку кількох дронів одночасно, що значно підвищує ефективність ударів.



Нагадаємо, що 15 січня російські війська застосували модернізовані безпілотники БМ-35, обладнані терміналом Starlink, для координації ударів.

Україна
БПЛА «Молнія» носій FPV-дронів БПЛА-матка

