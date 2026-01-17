Українські фахівці зафіксували роботу БПЛА «Молнія»

БПЛА «Молнія».

У мережі зафіксували польот БПЛА «Молнія», який повертався після виконання завдання. Про це повідомив фахівець зі зв’язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов.



За словами експерта, це «БПЛА-матка», яка скинула два FPV-дрони й поверталася за наступними. Такі безпілотники здатні координувати атаку кількох дронів одночасно, що значно підвищує ефективність ударів.







Нагадаємо, що 15 січня російські війська застосували модернізовані безпілотники БМ-35, обладнані терміналом Starlink, для координації ударів.