Окупанти засудили до ув'язнення 19-річного мешканця Запорізької області

19-річного мешканця з окупованого села у Запорізькій області засудили до 5,5 років колонії. Фото: ОВД-Інфо

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив 19-річного мешканця окупованої Запорізької області Віталія Трохимчука до 5 років та 6 місяців колонії загального режиму, пише «ОВД-Інфо». Його визнали винним у закликах до тероризму та екстремізму через коментарі у Телеграмі.

У жовтні 2024 року в телеграм-каналі «Енергодар сьогодні» був опублікований українською мовою пост: «Перший пункт "Плану перемоги" — Україна в НАТО — Зеленський». Адміністратори запропонували підпісникам поміркувати, яким може бути другий пункт. У відповідь Трофимчук написав: «Спалити чи підірвати всю Росію».

У обговоренні, що зав'язалося під постом, він написав: «Поки буде Росія, буде і війна, а плішиве чмо Путя говоритиме, що на те є причина», «Я три роки живу під окупацією і бачу, як і що русня робить».

Силовики визнали ці висловлювання закликами до тероризму.

Окремий епізод справи пов'язаний із коментарем «Розстріляти» під фотографією підлітків із російським прапором у чаті з кількома десятками учасників — це також визнали закликом до екстремізму.

У суді Трофимчук заявив, що писав коментарі на емоціях та не замислювався про можливі наслідки. Він пояснив свій стан тим, що протягом тривалого часу бачив відео із вбивствами полонених та ударами по мирних містах.

Видання пише, що Віталій Трофимчук рано втратив батьків, жив із бабусею та дядьком у селі Велика Білозерка Запорізької області та отримував пенсію по інвалідності через вроджену ВІЛ-інфекцію.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Донецьку представники окупаційної адміністрації розпочали перевірки гаражних боксів гаражного кооперативу «Гірник», розташованого на вулиці Будьонівських Партизан.