Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Партизани пошкодили ключову підстанцію у російському Брянську
18 січня 2026, 10:08

Партизани пошкодили ключову підстанцію у російському Брянську

У російському Брянську партизани пошкодили ключову підстанцію. Фото: АТЕШ У російському Брянську партизани пошкодили ключову підстанцію. Фото: АТЕШ

У ніч на 18 січня українські партизани зробили успішну диверсію і вивели з ладу підстанцію в Брянську, яка живила підприємства, які працювали на замовлення Міноборони РФ.

Без електрики також залишилися бази зберігання палива, повідомив партизанський рух АТЕШ.

«Критичний удар по військовій логістиці Росії: АТЕШ пошкодив ключову підстанцію в Брянську!», — йдеться у повідомленні.

В АТЕШ уточнили, що їхній агент успішно провів диверсію у промисловій зоні Володарського району — у селищі Велике Полпіно, де вивів з ладу обладнання електропідстанції.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України завдали точкових ударів по об'єктах протиповітряної оборони та логістичної інфраструктури російських військ на тимчасово окупованих територіях.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
партизани Брянськ Атеш
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:40
Без світла, води та тепла: фільтрувальні станції у Донецьку знеструмлені
11:59
У Донецьку проблеми з електропостачанням та опаленням: у будинках температура не більше +7
10:20
Окуповані Луганськ та Запорізька область залишаються без електропостачання
09:16
Черешня, «бєсхоз» та заступництво Балицького: як колаборанти в Мелітополі намагалися забрати бізнес громадянина Китаю
20:20
Донецьк атакують дрони, частину районів вже знеструмлено
15:17
На окупованій частині Запорізької області залишилися без світла 213 тисяч абонентів
09:20
Окупанти засудили до ув'язнення 19-річного мешканця Запорізької області
15:35
Сили оборони вразили ППО та склад дронів РФ у Криму та Донецькій області
15:00
Блекаут і проблеми з опаленням: у Маріуполі уражено підстанцію
11:55
В окупованому Донецьку перевіряють гаражі для потреб армії РФ
10:10
Кремль передає ресурси Маріуполя під контроль «Ахмата»
00:47
У ряді окупованих міст зникло світло після атаки дронів
17:02
В окупованих Донецьку та Макіївці скасували водохресні купання
16:50
Сили оборони вразили склад боєприпасів росіян на окупованій Запорізькій області
16:26
В окупованому Харцизьку батьки скаржаться на хаос у школі №24
14:14
У тимчасово окупованій Донецькій області масово скорочують енергетиків
15:28
Російські військові відстрілюють безпритульних тварин в окупованих Сіверськодонецьку та Рубіжному – ОВА
15:15
РФ планує геологорозвідку надр Донеччини на окупованих землях
12:18
В окупованому Луганську засудили пенсіонера за погрозу підриву ТЦ
20:11
На ТОТ Донецької області оголошено масовий призов молоді 1996—2008 років народження
усі новини
20:16
Україна взяла в полон російського військового, який розстрілював полонених у Курській області – Зеленський
19:43
Російські війська намагаються взяти у напівкільце Лиман – ЗСУ
19:01
Російська армія накопичує техніку для штурму «верхнього» Мирнограда – ДШВ
18:12
Війська Росії обстріляли Зелене на Донеччині: зруйнований будинок та виникла пожежа, є поранені
17:45
При штурмах Покровська зазнала відчутних втрат 76-та псковська десантно-штурмова дивізія – ЗСУ
17:00
У Бєлгородській області РФ загинув мешканець під час обстрілу
16:48
Проросійських черниць запідозрили у пропаганді в Швеції
16:40
Без світла, води та тепла: фільтрувальні станції у Донецьку знеструмлені
16:25
Російська авіація скинула авіабомби на Харків: зруйновані будинки, загинула одна людина, ще 10 – поранені
16:20
Парамедики поліції евакуювали тяжко пораненого жителя Костянтинівки
15:50
Армія РФ вдарила по Слов`янську, є жертва та поранений
15:45
Чехія відмовилася продавати Україні винищувачі Л-159 для боротьби з дронами
15:35
РФ перекидає Ту-95МС на захід: можлива підготовка ударів
15:00
Axios: Кирило Дмитрієв обговорить мирний план США з Кушнером та Віткоффом
14:54
У реєстрах РФ підтвердили загибель лідера «Еспаньоли» Орлова
14:36
ЗС РФ накопичує резерви для атак на Покровськ — Сирський
14:06
ЗСУ продовжують зачистку росіян у Куп'янську
13:53
Росія прагне розділити енергосистему України на «острови» — ISW
13:50
СБУ викрила вісім прокремлівських агітаторів у різних областях України
13:22
Краматорськ потрапив під російський обстріл
усі новини
ВІДЕО
Знищена російська техніка при штурмі Покровська. Фото: кадр із відео При штурмах Покровська зазнала відчутних втрат 76-та псковська десантно-штурмова дивізія – ЗСУ
19 січня, 17:45
Парамедики вивезли пораненого на Донеччину. Фото: скриншот Парамедики поліції евакуювали тяжко пораненого жителя Костянтинівки
19 січня, 16:20
У центрі Куп'янська триває зачистка від окупантів. Фото: скриншот ЗСУ продовжують зачистку росіян у Куп'янську
19 січня, 14:06
Російський пропагандист Олександр Дугін. Дугін закликав позбавити суверенітету країни Кавказу та Центральної Азії
19 січня, 11:55
Удар по пусковій установці ЗРК "Бук". «Альфа» СБУ у 2025 році знищила ППО РФ на $4 млрд
19 січня, 10:20
Спроба знешкодити дрон завершилася вибухом. Під час знешкодження дрона-«ждуна» військовим стався вибух
19 січня, 09:09
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір