Партизани пошкодили ключову підстанцію у російському Брянську

У російському Брянську партизани пошкодили ключову підстанцію. Фото: АТЕШ

У ніч на 18 січня українські партизани зробили успішну диверсію і вивели з ладу підстанцію в Брянську, яка живила підприємства, які працювали на замовлення Міноборони РФ.

Без електрики також залишилися бази зберігання палива, повідомив партизанський рух АТЕШ.

«Критичний удар по військовій логістиці Росії: АТЕШ пошкодив ключову підстанцію в Брянську!», — йдеться у повідомленні.

В АТЕШ уточнили, що їхній агент успішно провів диверсію у промисловій зоні Володарського району — у селищі Велике Полпіно, де вивів з ладу обладнання електропідстанції.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України завдали точкових ударів по об'єктах протиповітряної оборони та логістичної інфраструктури російських військ на тимчасово окупованих територіях.