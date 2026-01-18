Партизани пошкодили ключову підстанцію у російському Брянську

У ніч на 18 січня українські партизани зробили успішну диверсію і вивели з ладу підстанцію в Брянську, яка живила підприємства, які працювали на замовлення Міноборони РФ.
Без електрики також залишилися бази зберігання палива, повідомив партизанський рух АТЕШ.
«Критичний удар по військовій логістиці Росії: АТЕШ пошкодив ключову підстанцію в Брянську!», — йдеться у повідомленні.
В АТЕШ уточнили, що їхній агент успішно провів диверсію у промисловій зоні Володарського району — у селищі Велике Полпіно, де вивів з ладу обладнання електропідстанції.
Раніше повідомлялося, що Сили оборони України завдали точкових ударів по об'єктах протиповітряної оборони та логістичної інфраструктури російських військ на тимчасово окупованих територіях.
