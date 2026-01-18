Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Війська РФ за добу 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області, є поранені — ОВА
18 січня 2026, 11:12

Російські військові минулої доби 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Фото: ОВА Російські військові минулої доби 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Фото: ОВА

Протягом минулої доби війська РФ 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 18 січня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Затишку Шаховської гоомади пошкоджено 5 будинків, у Грузькому та Золотому Колодязі — по 3, у Кучеревому Яру — 2, у Торецькому та Веселому — по 1.

Краматорський район. У Миколаївській громаді пошкоджено 4 будинки та знищено господарську споруду. У Ясногірці Краматорської громади пошкоджено адмінбудівлю. В Олександрівській громаді пошкоджено автомобіль та лінію електропередач. У Спасько-Михайлівці Новодонецької громади поранено людину, пошкоджено 5 будинків. У Кондратівці Дружківської громади поранено людину.

Бахмутський район. У Резниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

З лінії фронту евакуйовано 420 осіб, у тому числі 55 дітей, зазначив Філашкін.

Інше
Війна Вадим Філашкін обстріли Донецької області
