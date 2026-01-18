Росіяни атакували дронами Харків та Запоріжжя: є загиблий

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
18 січня 2026, 12:05

Пожежа на місці російського обстрілу у Запоріжжі. Фото: ОВА Пожежа на місці російського обстрілу у Запоріжжі. Фото: ОВА

У ніч проти 18 січня російські окупаційні війська завдали удару «Шахедами» по Харкову та Запоріжжю. Внаслідок атаки вже відомо про одного загиблого.

У Харкові дрон влучив у приватний будинок, повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Удар у Холодногірському районі припав по приватному будинку. Є постраждалі», – написав Терехов.

Згодом він уточнив, що внаслідок удару ворожого безпілотника по приватному будинку одна людина загинула.

Цю інформацію підтвердив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, який пояснив, що загиблою виявилася 20-річна жінка.

«Ще одна жінка постраждала від ворожого удару у Харкові. Медики надають усю необхідну допомогу», — зазначив Синегубов.

Цієї ж ночі ЗС РФ вдарили дронами по Запоріжжю, внаслідок чого в місті спалахнула пожежа.

Як зазначив начальник Запорізької ОДА Іван Федоров, обійшлося без потерпілих.

Раніше повідомлялося, що 17 січня у Харкові пролунали вибухи внаслідок чергового російського обстрілу. Під удар потрапив Індустріальний район міста.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

