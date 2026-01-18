Вночі росіяни вдарили по Краматорську

Вночі Краматорська громада зазнала комбінованого удару. Фото: МВА

Опівночі 18 січня, із застосуванням двох БпЛА «Герань-2», російські війська завдали ударів по приватному сектору та парковій зоні у місті Краматорськ Донецької області.

Про це сьогодні вранці повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Пізніше, о 04:37, із використанням двох ФАБ-250, агресор завдав ударів по території об'єкта критичної інфраструктури.

«Встановлюємо остаточні наслідки російського терору», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч із 16 на 17 січня російські війська обстріляли Краматорську територіальну громаду. За офіційною інформацією, один з ударів припав до приватного сектору міста.