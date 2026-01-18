Через обстріли у Дружківці пошкоджено пожежно-рятувальну частину

Пожежно-рятувальна частина у Дружківці пошкоджена внаслідок російських обстрілів. Фото: ДСНС

Внаслідок російських обстрілів зазнала пошкоджень пожежно-рятувальна частина у місті Дружківка Краматорського району Донецької області.

Про це сьогодні повідомила ДСНС.

Зазначається, що внаслідок чергового обстрілу вибуховою хвилею було пошкоджено близько 16 віконних блоків, 6 дверей та гаражні ворота у будівлі пожежно-рятувальної частини.

«На щастя, серед особового складу постраждалих немає – на момент обстрілу рятувальники перебували в укритті. Пожежно-рятувальна техніка не зазнала пошкоджень», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, опівночі 18 січня, із застосуванням двох БпЛА «Герань-2», російські війська завдали ударів по приватному сектору та парковій зоні у місті Краматорськ Донецької області. Пізніше, о 04:37, із використанням двох ФАБ-250, агресор завдав ударів по території об'єкта критичної інфраструктури.