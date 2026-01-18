У Швейцарії українського біженця з Porsche зобов'язали повернути близько 70 тисяч євро соцвиплат

Автомобіль Porsche Cayenne. Фото: Вікіпедія

У Швейцарії українського біженця зобов'язали повернути майже 70 тисяч євро, наданих йому як соціальні виплати, через невідповідність способу життя задекларованим доходам. Про це повідомляє швейцарське видання 24 heures.

Уточнюється, що служба соцстрахування EVAM, перевіряючи банківські рахунки чоловіка, виявила витрати, які не відповідають отримуваній допомозі. Зокрема українець є власником автомобіля Porsche Cayenne вартістю близько 38 тисяч євро.

За інформацією видання, чоловіка зобов'язали повернути 67 336 франків (приблизно 69 тисяч євро).

Раніше голова швейцарського міста Віголтінген Франка Буркхардт заявила, що деякі українські біженці зневажливо ставляться до місцевої влади і відмовляються робити зусилля з інтеграції.