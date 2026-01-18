На окупованій частині Запорізької області залишилися без світла 213 тисяч абонентів

Ілюстративне фото

Понад 213 тисяч абонентів на окупованій РФ частині Запорізької області залишилися без світла після атаки ЗСУ, повідомила окупаційна «влада».

Частина жителів регіону втратила електрику ще 9 січня «у зв'язку з погодними умовами». Пізніше окупаційний «губернатор» Євген Балицький додав, що ЗСУ почали атакувати електромережі.

18 січня Балицький повідомив, що без електропостачання залишилося 213 тисяч абонентів у 386 населених пунктах.

Окупаційна «влада» вирішила відключити ліфти в багатоквартирних будинках «для забезпечення безпеки».

Раніше повідомлялося, що тимчасово окупований Маріуполь увечері 16 січня зіткнувся з масштабним відключенням електроенергії та перебоями в опаленні через ураження електропідстанції.