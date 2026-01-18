Німецькі військовослужбовці достроково і «без пояснень» залишили Гренландію — Bild

Німецькі солдати з усіма речами в аеропорту Нуука. Фото: Bild

Група військовослужбовців бундесверу, відправлена до Гренландії кілька днів тому з розвідувальною метою, залишає острів несподівано і «без пояснень». Про це пише німецьке видання Bild з посиланням на кореспондента, який побачив солдатів з усіма речами в аеропорту Нуука.

За інформацією Bild, наказ військові отримали з Берліна вранці 18 січня. При цьому, як пише видання, командувач розвідувальної групи адмірал Штефан Паулі лише напередодні розповідав, що обмінявся з партнерами думками про подальшу співпрацю, доповів про це у Берлін і чекав схвалення, щоб обговорити наступні кроки з датською стороною.

Причина термінового вильоту військовослужбовців із Гренландії невідома.

Bild припускає, що це може бути пов'язане з погрозами Дональда Трампа запровадити мита проти восьми країн, які відправили до Гренландії військових.