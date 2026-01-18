Україна та Росія домовилися про припинення вогню на околицях ЗАЕС — МАГАТЕ

У районі Запорізької атомної електростанції розпочалося локальне припинення вогню для ремонту

Біля Запорізької АЕС розпочалося локальне припинення вогню між військами України та РФ, досягнуте завдяки зусиллям МАГАТЕ.

Українські фахівці розпочали ремонт останньої резервної лінії електропередач «Феросплавна-1», що залишилася, яка з'єднує ЗАЕС з енергосистемою, йдеться в повідомленні МАГАТЕ.

У рамках угоди про припинення вогню між Україною та Росією, досягнутої за посередництвом МАГАТЕ, розпочалися ремонтні роботи на резервній лінії електропередач «Феросплавна-1» напругою 330 кВ.

Це остання лінія електропередач, що з'єднує Запорізьку атомну електростанцію, окуповану Росією у 2022 році, з українською енергосистемою.

Ремонт виконують українські спеціалісти, а за процесом на місці спостерігають представники МАГАТЕ.