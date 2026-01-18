Україна та Росія домовилися про припинення вогню на околицях ЗАЕС — МАГАТЕ

Біля Запорізької АЕС розпочалося локальне припинення вогню між військами України та РФ, досягнуте завдяки зусиллям МАГАТЕ.
Українські фахівці розпочали ремонт останньої резервної лінії електропередач «Феросплавна-1», що залишилася, яка з'єднує ЗАЕС з енергосистемою, йдеться в повідомленні МАГАТЕ.
У рамках угоди про припинення вогню між Україною та Росією, досягнутої за посередництвом МАГАТЕ, розпочалися ремонтні роботи на резервній лінії електропередач «Феросплавна-1» напругою 330 кВ.
Це остання лінія електропередач, що з'єднує Запорізьку атомну електростанцію, окуповану Росією у 2022 році, з українською енергосистемою.
Ремонт виконують українські спеціалісти, а за процесом на місці спостерігають представники МАГАТЕ.
