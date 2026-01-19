Нічна атака дронів РФ по Одесі: пошкоджено будинки й авто

Наслідки ударів РФ по житлових будинках.

У ніч з 18 на 19 січня Одеса зазнала атаки ударних безпілотників Російської Федерації. Внаслідок обстрілу в місті пошкоджено житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

ОДЕСА - момент прильоту в багатоповерхівку. pic.twitter.com/PWb2YJxbdQ — Олег Володарський (@volodarskijo) January 19, 2026

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак у своєму офіційному Telegram-каналі. За його словами, вибуховою хвилею вибило вікна в комерційних приміщеннях, а також у будівлі автосалону.

Вибиті вікна у будівлі автосалону.

«На місцях працюють усі необхідні служби, які ліквідовують наслідки атаки», - йдеться в повідомленні.



У Повітряних силах ЗСУ вночі спочатку повідомляли про один БПЛА РФ, що рухався у напрямку Одеси.



Згодом в оперативному зведенні з’явилася інформація про групу російських безпілотників, які зайшли з акваторії Чорного моря та взяли курс на місто.



У місцевих Telegram-каналах також оприлюднили кадри моменту влучання по житловому будинку. Мешканці постраждалих кварталів повідомляють про пошкоджені автомобілі з увімкненою сигналізацією та розкидане навколо каміння.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»