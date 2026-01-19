Запоріжжя пережило добу обстрілів авіацією, артилерією та дронами: троє поранених

Фото: Запорізька ОВА

Запорізька область знову пережила добу інтенсивного обстрілу. Внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Вільнянську поранено троє людей, повідомили у Запорізькій ОВА.

За минулі 24 години російські війська завдали 684 ударів по 34 населених пунктах регіону. Найчастіше противник застосовував безпілотники, переважно FPV — на них припала основна частина атак.

Авіація РФ завдала 19 авіаударів по Різдвянці, Таврійському, Зірниці, Жовтій Кручі, Гуляйполю, Залізничному, Верхній Терсі, Воздвижівці, Долинці, Гуляйпільському та Свободі.

424 удари БПЛА різних модифікацій зафіксовано по Вільнянську, Ніжинці, Українці, Михайло-Лукашевому, Степногірську, Приморському, Степовому, Щербакам, Гуляйполю, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Солодкому, Святопетрівці.

Крім того, шість обстрілів з РСЗВ припали по Запоріжжю, Залізничному, Новоандріївці, Чарівному, Цвітковому та Новому Запоріжжю. Ще 235 артилерійських ударів зафіксовано по територіях Червонодніпровки, Степногірська, Степового, Лук'янівського, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Зеленого, Варварівки, Добропілля та Солодкого.

Нагадаємо, українські фахівці зафіксували роботу БПЛА «Молнія».



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»