Скільки ракет «Іскандер-М» РФ запустила по Україні в 2025 році: деталі

Момент удару «Іскандер-М» по Києву в липні 2025 року.

У мережі з’явилася інфографіка, яка відображає інтенсивність застосування Росією оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М» та KN-23 по території України протягом 2025 року. Дані оприлюднив аналітичний Telegram-канал «Око Гора ✙».



Згідно з опублікованим аналізом, упродовж року російські війська здійснили близько 492 пусків балістичних ракет цього типу. При цьому автори зазначають можливу похибку на рівні ±3%, що пов’язано з відсутністю підтверджень окремих епізодів застосування.

Інфографіка застосування оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М» і KN-23 по території України протягом 2025 року.

Інфографіка демонструє чітку тенденцію до зростання кількості пусків у другій половині року. У першому кварталі зафіксовано 69 ракет, у другому — вже 113. У третьому кварталі кількість зросла до 117, а максимальні показники припали на четвертий квартал — 193 пуски, що майже утричі перевищує рівень початку року.



Аналітики зазначають, що противник вбачає у застосуванні балістичних ракет ефективний інструмент тиску та продовжує нарощувати їх виробництво. За наявними даними, у 2025 році у РФ було законтрактовано 643 ракети «Іскандер-М», що робить їх другим за масштабами виробництва типом ракет після крилатих Х-101.



Водночас автори підкреслюють, що твердження про «неможливість збиття» цих ракет є некоректним. Оцінювати ефективність їх перехоплення можливо лише з урахуванням конкретних районів застосування та наявності відповідних засобів протиповітряної оборони.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»