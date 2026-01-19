Двоє мирних жителів поранено під час обстрілу Донецької області

За 18 січня на Донеччині внаслідок російських обстрілів постраждали двоє мирних жителів. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.



За даними ОВА, поранення отримали мешканці населеного пункту Зелене у Покровському районі. Уточнюється, що удари припали по цивільній інфраструктурі.



З початку повномасштабного вторгнення Росія, за офіційними даними, вбила 3977 жителів Донецької області, ще 8792 особи отримали поранення.



У Донецькій ОВА наголошують, що загальна кількість жертв наведена без урахування Маріуполя та Волновахи, де через окупацію та масштаби руйнувань встановити точну кількість загиблих та поранених неможливо.

Нагадаємо, за минулу добу російські війська завдали 684 ударів по 34 населених пунктах Запорізької області.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»