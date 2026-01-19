Сили ППО збили 126 БПЛА із 145

ППО збила 126 дронів. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч проти 19 січня запустила 145 БПЛА по Україні з шести напрямків. Протиповітряна оборона збила 126 дронів. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 19 січня (з 18:00 18 січня) противник атакував 145 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів за напрямами: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим, Донецьк, близько 90 з них — шахеди», — йдеться у повідомленні.

Станом на 08:30 протиповітряна оборона збила 126 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.



Крім того, зафіксовано влучення 13 ударних БПЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БПЛА на п'яти локаціях.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»