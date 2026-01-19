Під час знешкодження дрона-«ждуна» військовим стався вибух

Спроба знешкодити дрон завершилася вибухом.

Під час спроби знешкодження дрона-«ждуна» одним з українських військовослужбовців стався вибух. Інцидент потрапив на відео та був оприлюднений у мережі.







Про це повідомив фахівець зі зв’язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов. На кадрах зафіксовано момент, коли група українських бійців, рухаючись дорогою, помітила дрон-«ждун», який залетів під антидронову сітку та опинився безпосередньо на проїжджій частині.



Один із військовослужбовців вирішив самостійно знешкодити безпілотник. Проте під час спроби розмінування спрацював вибуховий пристрій.



«Друзі, якщо ви не сапери, не намагайтеся розміновувати дрони-"ждуни". У них часто зустрічаються пастки», — наголосив Бескрестнов, застерігаючи військових від подібних дій.



Нагадаємо, на Костянтинівському напрямку, наземний робот батальйону Alter Ego 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» успішно знешкодив кілька дронів-«ждунів».







Повертаючись із бойового завдання, роботизований комплекс виявив дрон-«ждун» і, маневруючи навколо нього, ймовірно пошкодив оптоволоконний кабель керування гусеницею, що унеможливило атаку. Згодом НРК натрапив ще на один такий дрон і повторив аналогічний маневр.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»