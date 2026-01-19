Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Черешня, «бєсхоз» та заступництво Балицького: як колаборанти в Мелітополі намагалися забрати бізнес громадянина Китаю

В окупованому Мелітополі продовжують виринати деталі системного мародерства, яке місцеві колаборанти налагодили під прикриттям «адміністрацій» та силовиків. Один із показових кейсів — історія підприємства з переробки черешні, що належало громадянину Китаю Чжен Фену. «Новинам Донбасу» її розповіла одна з бухгалтерів фірми, яка з окупованого Мелітополя переїхала жити до Запоріжжя.

Йдеться про компанію ТОВ «ЄВРОФРУТ-КОМПАНІ» (LIMITED LIABILITY COMPANY «EUROFRUIT-COMPANY»), зареєстровану в Мелітополі. Засновником та власником 100% статутного капіталу є Чжен Фен (Zhen Feng), громадянин КНР, який постійно проживає в Шанхаї. Підприємство було створено ще у жовтні 2015 року та спеціалізувалося на вирощуванні та переробці кісточкових фруктів (КВЕД 01.24).

Оренда, інвестиції та «раптовий господар»

Виробничі приміщення компанія орендувала у мелітопольського підприємця Сергія Желєва. За словами джерел, китайський орендар власним коштом провів капітальний ремонт — вкладення становили близько 200 тисяч доларів. Паралельно справно виплачувалася оренда, також з Китаю було завезено спеціалізоване устаткування з переробки черешні.

Сергій Желєв

Ситуація різко змінилася після початку повномасштабної війни та окупації Мелітополя. За свідченнями співробітників, Желєв почав масово віджимати майно своїх орендарів. Під цю схему потрапило й підприємство громадянина Китаю.

Важливо наголосити: бізнес забрали не російські військові та не формальна «влада», а саме місцевий колаборант — цей орендодавець.

Загрози, «чеченці» та поліція

Вже 2022 року на підприємство приїхав зять Желєва, відомий як Паша, з вимогою відкрити приміщення для огляду майна. Виконавчий директор відмовилася, заявивши, що майно належить громадянину Китаю. Відповідь була прямою: «Желєв сказав, що це його майно».

Після відмови почалися погрози. За словами свідків, лунали прямі натяки: «А ти не боїшся, що до тебе приїдуть озброєні люди, заберуть будинок, машину». Пізніше візит справді відбувся — вже у супроводі озброєної людини, яку описують як «чеченця».

У 2023 році керівництво підприємства звернулося безпосередньо до Желєва і отримало однозначну відповідь: «Майно не отримаєш». Після звернення до поліції ситуація лише загострилася — на об'єкт почали приїжджати озброєні люди.

Примітно, що в одному з епізодів поліція все ж таки зажадала повернути майно громадянина Китаю. Коли це не вдалося, у хід пішла інша схема — через структури, які займаються «безхазяйним майном». Тільки після роз'яснень, що йдеться про власність іноземного громадянина, тиск тимчасово припинився.

«Безхазяйний» завод та заступництво Балицького

Однак, на цьому історія не закінчилася. За даними джерел, Желєв домовився, щоб підприємства його орендарів формально визнали «безхазяйними», а його призначили розпорядником цього майна. Ця операція, за словами співрозмовників, пройшла під час заступництва голови окупаційної адміністрації Запорізької області Євгена Балицького.

Серед «віджатого» майна згадується також підприємство «АЛЬТЕР-ВІТА», де на окрему увагу заслуговує і роль іншого колаборанта — Андрія Сигути, який очолює так звану «районну адміністрацію» Мелітополя і, за твердженнями джерел, брав участь у процесі перереєстрації окупованих активів українських підприємців.

Зерно, борги та масовий «віджим»

Історія з китайським бізнесом — лише частина розширеної схеми. Желєв, за словами місцевих аграріїв, мав списки зерновиробників, які після збирання врожаю здавали йому зерно на переробку. Він реалізовував його трейдерам, а гроші зазвичай повертав уже навесні. Тим, кому він виявився винен 3—5 млн гривень, згодом «знегосподарили» майно.

Мародерство, стверджують місцеві підприємці, почалося з перших днів окупації — паралельно з вилученням зерна у фермерів.

Приліт із Шанхаю китайського інвестора

Коли власнику повідомили, що майно повертати не збираються, Чжен Фен у лютому 2024 року особисто прилетів із Шанхаю до Мелітополя. Він переоформив та актуалізував компанію, розраховуючи забрати своє майно.

Якщо майно українських підприємців місцевим колаборантам вдавалося присвоювати, то у випадку з іноземним власником цей сценарій не спрацював. Судячи з російських реєстрів, ТОВ «Єврофрут-Компані» у Мелітополі належить єдиному засновнику Чжен Фен, який забезпечує 100% статутного капіталу компанії на суму близько 19,7 млн ​​рублів. Перереєстрація пройшла 26 лютого 2025 року під ІПН 9001031858 та ОГРН 1259000000797.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

