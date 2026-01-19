РФ скинула на Слов`янськ авіабомбу, є поранена

Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: Вадим Лях

Вранці у понеділок, 19 січня, російські окупанти обстріляли Слов'янськ на Донеччині за допомогою авіаційних бомб. Серед цивільного населення постраждала. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



За його словами, внаслідок авіаудару пошкоджено приватні будинки, автомобілі. Також поранено одну жінку.



Раніше ми писали, що за 18 січня на Донеччині внаслідок російських обстрілів постраждали двоє мирних жителів.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»