Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
РФ скинула на Слов`янськ авіабомбу, є поранена
19 січня 2026, 09:40

РФ скинула на Слов`янськ авіабомбу, є поранена

Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: Вадим Лях Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: Вадим Лях

Вранці у понеділок, 19 січня, російські окупанти обстріляли Слов'янськ на Донеччині за допомогою авіаційних бомб. Серед цивільного населення постраждала. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

За його словами, внаслідок авіаудару пошкоджено приватні будинки, автомобілі. Також поранено одну жінку.

Раніше ми писали, що за 18 січня на Донеччині внаслідок російських обстрілів постраждали двоє мирних жителів.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Вадим Лях
Місця
Донецька область Слов'янськ
Події
Війна
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
14:14
Морпіхи ЗСУ вразили диспетчерську аеродрому у Джанкої
14:02
Черги, фільтрація та повістки: чому виїзд із окупованого Донбасу до Росії залишається небезпечним
21:42
Пушилін заявив, що без світла залишаються 650 тисяч людей в окупованій Донецькій області
16:40
Без світла, води та тепла: фільтрувальні станції у Донецьку знеструмлені
11:59
У Донецьку проблеми з електропостачанням та опаленням: у будинках температура не більше +7
10:20
Окуповані Луганськ та Запорізька область залишаються без електропостачання
09:16
Черешня, «бєсхоз» та заступництво Балицького: як колаборанти в Мелітополі намагалися забрати бізнес громадянина Китаю
20:20
Донецьк атакують дрони, частину районів вже знеструмлено
15:17
На окупованій частині Запорізької області залишилися без світла 213 тисяч абонентів
09:20
Окупанти засудили до ув'язнення 19-річного мешканця Запорізької області
15:35
Сили оборони вразили ППО та склад дронів РФ у Криму та Донецькій області
15:00
Блекаут і проблеми з опаленням: у Маріуполі уражено підстанцію
11:55
В окупованому Донецьку перевіряють гаражі для потреб армії РФ
10:10
Кремль передає ресурси Маріуполя під контроль «Ахмата»
00:47
У ряді окупованих міст зникло світло після атаки дронів
17:02
В окупованих Донецьку та Макіївці скасували водохресні купання
16:50
Сили оборони вразили склад боєприпасів росіян на окупованій Запорізькій області
16:26
В окупованому Харцизьку батьки скаржаться на хаос у школі №24
14:14
У тимчасово окупованій Донецькій області масово скорочують енергетиків
15:28
Російські військові відстрілюють безпритульних тварин в окупованих Сіверськодонецьку та Рубіжному – ОВА
15:15
РФ планує геологорозвідку надр Донеччини на окупованих землях
12:18
В окупованому Луганську засудили пенсіонера за погрозу підриву ТЦ
20:11
На ТОТ Донецької області оголошено масовий призов молоді 1996—2008 років народження
16:24
РФ зобов'язала складати присягу з 14 років: новий інструмент тиску на дітей в окупації
15:59
Кіберзлочинці вигадали нову схему, щоб виманити гроші у жителів окупації: як не стати жертвою
10:40
В окупованій Горлівці готують заселення «порожніх квартир»
09:39
У Маріуполі сталася перестрілка між військовими РФ та «Ахматом»
17:00
В окупованому Маріуполі скорочують трамваї через дефіцит електрики
13:54
Окупаційна влада «ЛНР» передала справу до «суду» проти українця
12:32
У Донецьку з кранів «за графіком» тече брудна й смердюча вода
усі новини
15:25
Запорізька область стала транзитним коридором для «шахедів» — Іван Федоров
14:27
Чорнобильська АЕС залишилася без зовнішнього енергопостачання
14:20
Азербайджан відправив в Україну гуманітарну допомогу з електрообладнанням на 1 мільйон доларів
14:14
Морпіхи ЗСУ вразили диспетчерську аеродрому у Джанкої
14:02
Черги, фільтрація та повістки: чому виїзд із окупованого Донбасу до Росії залишається небезпечним
13:46
Війська РФ скинули авіабомби на Дружківку, є постраждалі
13:33
Танкісти ЗСУ показали гнучкий антидроновий захист Т-64БВ
13:10
Нацполіція проводить обшуки у Дніпропетровській, Запорізькій та Львівській областях у справі про розкрадання бюджетних коштів
13:03
Українська армія контролює Свято-Покровське під Сіверськом: війська РФ кинули додаткові резерви для його захоплення – ЗСУ
13:00
Після приходу Трампа РФ збільшила удари в 3–4 рази
12:30
Естонія показала найдешевшу ракету для перехоплення «Шахедів»
12:00
РФ вперше застосувала ракети-мішені РМ-48У по Україні
11:55
Армія РФ окупувала село Рибне під Гуляйполем і просунулась поблизу Родинського
11:41
Окупанти вдарили по Києву: 173 тисяч сімей залишаються без світла
11:18
Під час обстрілу Костянтинівки поранено мирного жителя
11:11
Потік контрактників з Москви за рік скоротився майже на 25%
11:07
Бєлгородську область РФ атакували дрони, є поранений
11:01
Донецька область пережила 22 обстріли за добу: основні удари припали на Слов'янськ та Костянтинівку
10:45
РФ атакувала Україну ракетами та дронами. ППО збила понад 300 цілей
10:33
В окупованому Маріуполі не працюють котельні через перебої зі світлом
10:30
Балістика по Києву: РФ атакувала Україну ракетами й дронами
10:22
Майже добу під тривогою: близько 800 ударів по Запорізькому району за день
09:48
ФСБ застрелила росіянина, який чинив збройний опір
09:42
Чотири ракети та дві авіабомби: ворог атакував Салтівський та Слобідський райони Харкова
09:02
Донецька ОВА повідомила про жертви у Слов'янську та Костянтинівці
08:37
Масований обстріл Києва: тисячі будинків без тепла
23:12
«Прошу хліба»: у Костянтинівці український пілот дрона допоміг літній жінці, яка залишила на снігу напис з проханням про їжу
22:41
«Покровськ поглинає російська піхота, Мирноград нею "кишить"»: у DeepState розповіли про ситуацію у містах
22:12
ЗСУ уразили склад безпілотників російської дивізії в окупованій Луганській області
21:42
Пушилін заявив, що без світла залишаються 650 тисяч людей в окупованій Донецькій області
усі новини
ВІДЕО
Гуманітарний вантаж для України. Фото: Report.az Азербайджан відправив в Україну гуманітарну допомогу з електрообладнанням на 1 мільйон доларів
20 січня, 14:20
Морпіхи ЗСУ вразили диспетчерську аеродрому у Джанкої Морпіхи ЗСУ вразили диспетчерську аеродрому у Джанкої
20 січня, 14:14
Черги, фільтрація та повістки: чому виїзд із окупованого Донбасу до Росії залишається небезпечним Черги, фільтрація та повістки: чому виїзд із окупованого Донбасу до Росії залишається небезпечним
20 січня, 14:02
Танк ЗСУ Т-64БВ. Танкісти ЗСУ показали гнучкий антидроновий захист Т-64БВ
20 січня, 13:33
Ракета-перехоплювач Mark I. Естонія показала найдешевшу ракету для перехоплення «Шахедів»
20 січня, 12:30
Напис з проханням про допомогу у Костянтинівці. Фото: кадр із відео «Прошу хліба»: у Костянтинівці український пілот дрона допоміг літній жінці, яка залишила на снігу напис з проханням про їжу
19 січня, 23:12

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір