Окуповані Луганськ та Запорізька область залишаються без електропостачання

Ілюстративне фото

У понеділок, 19 січня, у Луганську знову зафіксовано перебої з електропостачанням. В окремих районах міста повністю зникло світло. Як повідомляють місцеві паблики, причиною стала аварія на високовольтних мережах.



За наявною інформацією, пошкодження інфраструктури призвело до відключення електроенергії у частини споживачів. Електропостачання тимчасово здійснюється за резервними схемами.



Аналогічна ситуація склалась і на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. За даними окупаційної адміністрації, удар безпілотника призвів до відключення світла у низці населених пунктів. Без електропостачання залишаються 4192 споживачі, аварійні бригади намагаються відновити генерацію.



Те, що відбувається, розглядається як відповідь на систематичні удари Росії по енергетичній інфраструктурі України. РФ продовжує атакувати українські енергооб'єкти, що призводить до щоденних віялових відключень електроенергії. У поточний зимовий період під обстрілами опинилися системи опалення у Києві та інших містах країни.

Раніше видання «Новини Донбасу» повідомляло, що ввечері 18 січня в окупованих Донецьку та Макіївці працювала російська ППО. Окупаційні адміністрації заявляли про спроби українських безпілотників завдати ударів по енергетичній системі захопленої частини Донеччини.

Місцеві джерела також пишуть про часткове знеструмлення Кіровського та Куйбишевського районів Донецька. У мережі з'явилися перші кадри вибухів у Куйбишевському районі міста.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»