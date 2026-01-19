«Альфа» СБУ у 2025 році знищила ППО РФ на $4 млрд

Удар по пусковій установці ЗРК "Бук".

Далекобійні операції спецпризначенців Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України завдають відчутних втрат ключовим елементам ешелонованої системи ППО Росії. За оцінками, загальна вартість знищеного та виведеного з ладу озброєння ППО противника у 2025 році сягнула приблизно $4 млрд.

Серед зафіксованих втрат – знищення:

▪️ систем С-300, С-350, С-400

▪️ ЗРК «Бук-М1/М2»

▪️ ЗРК «Панцир-С1/С2»

▪️ ЗРК «Тор-М1/М2/М3»

Також серйозні пошкодження зазнали російські засоби радіолокаційної розвідки та наведення. Серед них:

▪️ РЛС 55Ж6У «Небо-У/Небо-М»

▪️ РЛС «Подльот»

▪️ РЛС «Ніобій»

▪️ РЛС «Каста-2Е2»

▪️ РЛС «Гамма-Д»

▪️ РЛС «Противник-ГЕ»

▪️ радари у складі ЗРК «Бук», С-300, С-400

▪️ радар 92Н6 та інші

«Ця робота дала системний ефект: пробито коридори в багатошаровій ППО РФ та забезпечено безпечні проходи для українських далекобійних дронів у тил ворога — по військових базах, складах, аеродромах та інших об’єктах», — повідомили у СБУ.