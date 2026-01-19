«Альфа» СБУ у 2025 році знищила ППО РФ на $4 млрд

Далекобійні операції спецпризначенців Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України завдають відчутних втрат ключовим елементам ешелонованої системи ППО Росії. За оцінками, загальна вартість знищеного та виведеного з ладу озброєння ППО противника у 2025 році сягнула приблизно $4 млрд.
Серед зафіксованих втрат – знищення:
▪️ систем С-300, С-350, С-400
▪️ ЗРК «Бук-М1/М2»
▪️ ЗРК «Панцир-С1/С2»
▪️ ЗРК «Тор-М1/М2/М3»
Також серйозні пошкодження зазнали російські засоби радіолокаційної розвідки та наведення. Серед них:
▪️ РЛС 55Ж6У «Небо-У/Небо-М»
▪️ РЛС «Подльот»
▪️ РЛС «Ніобій»
▪️ РЛС «Каста-2Е2»
▪️ РЛС «Гамма-Д»
▪️ РЛС «Противник-ГЕ»
▪️ радари у складі ЗРК «Бук», С-300, С-400
▪️ радар 92Н6 та інші
«Ця робота дала системний ефект: пробито коридори в багатошаровій ППО РФ та забезпечено безпечні проходи для українських далекобійних дронів у тил ворога — по військових базах, складах, аеродромах та інших об’єктах», — повідомили у СБУ.
