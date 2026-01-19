Окупанти атакували населені пункти Донеччини за добу, є пошкодження

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ минулої доби, 18 січня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удари росіян потрапили три райони:



Покровський район. У Золотому Колодязі Шахівської громади зруйновано 4 будинки, у Грузькому — 2.

Краматорський район. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 11 будинків та автівку. У Зеленому Олександрівської громади поранено 2 людини, 1 будинок зруйновано і 10 пошкоджено.



Бахмутський район. У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.



Раніше ми писали, що за 18 січня на Донеччині внаслідок російських обстрілів постраждали двоє мирних жителів.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»