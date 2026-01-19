Окупанти атакували населені пункти Донеччини за добу, є пошкодження

Окупаційні війська РФ минулої доби, 18 січня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«Всього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.
За словами Філашкіна, під удари росіян потрапили три райони:
Покровський район. У Золотому Колодязі Шахівської громади зруйновано 4 будинки, у Грузькому — 2.
Краматорський район. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 11 будинків та автівку. У Зеленому Олександрівської громади поранено 2 людини, 1 будинок зруйновано і 10 пошкоджено.
Бахмутський район. У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.
Раніше ми писали, що за 18 січня на Донеччині внаслідок російських обстрілів постраждали двоє мирних жителів.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях