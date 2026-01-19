Партизани розкрили маршрут боєприпасів РФ на Сумщину та Харківщину

Фото: АТЕШ

Рух українців та кримських татар «АТЕШ» зафіксував перевезення російських боєприпасів з Волгоградської області до Сумського та Харківського напрямків.



За даними руху, партія боєприпасів для угрупування «Північ» прибула потягом на станцію в Михайлівському районі та була розподілена між п’ятьма вантажівками «Урал». Колона рухалась трасою Р-22 «Каспій» на захід, що свідчить про можливе посилення обстрілів у Бєлгородській та Курській областях.

Координати фіксації: 50.020742, 43.194836

Екіпажі зробили зупинку на цивільній стоянці, залишивши вантажівки з боєприпасами без нагляду. Тим часом старші водії розпивали алкоголь у місцевому кафе «Вєронічка», наражаючи на небезпеку мирних громадян та вантаж.

Фото: АТЕШ

«Ми контролюємо кожен етап: від мосту через стратегічну залізницю до розвантаження. Інформація про стан колон та точні координати вже передані за призначенням», — повідомили в «АТЕШ».