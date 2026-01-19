У РФ інженеру ОПК дали 13 років за «шпіонаж»

Ілюстративне фото

У Росії суд затвердив вирок інженеру-конструктору підприємства оборонно-промислового комплексу Михайлу Взводнову, призначивши йому 13 років позбавлення волі за звинуваченням у «державній зраді». Про це повідомляють РосЗМІ з посиланням на ФСБ РФ.



За версією силового відомства, Другий апеляційний суд загальної юрисдикції у Санкт-Петербурзі залишив чинним рішення Ленінградського обласного суду: Взводнову призначено 13 років колонії суворого режиму, штраф 250 тисяч рублів та обмеження волі терміном на один рік. Усі ключові деталі справи викладаються суто зі слів ФСБ, без можливості незалежної перевірки.



У спецслужбі стверджують, що засуджений, який має посвідку на проживання у Фінляндії, співпрацював із розвідувальною службою Швеції MUST і збирав відомості військово-технічного характеру.



При цьому ФСБ заявляє, що шведські структури діяли «зокрема на користь України». За їхніми словами, Взводнов їздив із Фінляндії до Росії, збирав інформацію про розташування підприємств ОПК, а також засобів ППО та особового складу ЗС РФ, розміщених на території Ростова-на-Дону.



Весною 2023 року його затримали. Вирок, за повідомленнями росЗМІ, набрав законної сили. Незалежних підтверджень викладеної ФСБ версії подій не було представлено.



Правозахисники неодноразово вказують, що подібні процеси в РФ відбуваються у закритому режимі, а звинувачення у «шпіонажі» та «держзраді» часто спираються на матеріали, недоступні громадськості та адвокатам у повному обсязі.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що у Самарі співробітники ФСБ затримали місцевого жителя, оголосивши його підозрюваним у співпраці з українськими спецслужбами.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»