РФ застосувала керовані авіабомби по Слов'янську

Фото: із відкритих джерел

У першій половині дня, 19 січня, російські війська завдали авіаційного удару по Слов'янську Донецької області, застосувавши керовані авіабомби (КАБ).

За підтвердженими даними, близько 10:39 у місті прогриміли щонайменше три вибухи — інформація про це з'явилася приблизно через 10 хвилин після атаки.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що Слов'янськ зазнав ранкового обстрілу по цивільній інфраструктурі. Внаслідок удару пошкоджено приватні житлові будинки та автомобілі мирних жителів.



Також внаслідок атаки постраждала одна мирна мешканка. Їй було оперативно надано медичну допомогу. Наразі відомостей про інших постраждалих чи загиблих не надходило.

Наслідки удару уточнюються. На місці працюють екстрені служби, фіксуються руйнування та масштаби завданих збитків.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»