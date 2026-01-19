Російський пропагандист Олександр Дугін.

Російський пропагандист та ідеолог «русского мира» Олександр Дугін виступив із гучною заявою щодо незалежності країн Південного Кавказу та Центральної Азії.



За його словами, Москва не може миритися з існуванням суверенних держав на цьому регіональному просторі. Дугін зазначив, що у новій «триполюсній моделі світу» незалежності Вірменії, Грузії (Сакартвело), Азербайджану, Казахстану, Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану не повинно існувати:

«Або вони будуть під нашим контролем, або перетворяться на плацдарм Заходу. Нічого суверенного в цій моделі бути не може», — заявив він.

Раніше СБУ оголосила Дугіну підозру за посягання на територіальну цілісність та недоторканність України та за публічні заклики до геноциду.

Також відомо, що американські спецслужби не виключають причетності українських сил до вбивства дочки політтехнолога Олександра Дугіна Дар’ї, що могло бути наслідком таємної операції.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»