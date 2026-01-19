Російський пропагандист та ідеолог «русского мира» Олександр Дугін виступив із гучною заявою щодо незалежності країн Південного Кавказу та Центральної Азії.
За його словами, Москва не може миритися з існуванням суверенних держав на цьому регіональному просторі. Дугін зазначив, що у новій «триполюсній моделі світу» незалежності Вірменії, Грузії (Сакартвело), Азербайджану, Казахстану, Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану не повинно існувати:
«Або вони будуть під нашим контролем, або перетворяться на плацдарм Заходу. Нічого суверенного в цій моделі бути не може», — заявив він.
Раніше СБУ оголосила Дугіну підозру за посягання на територіальну цілісність та недоторканність України та за публічні заклики до геноциду.
Dugin: country of Central Asia і South Caucasus не повинні бути несвідомими.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 18, 2026
Згідно з ним, Москва не повинна усвідомлювати, що незалежність Ázerbaijan, Armenia, Georgia, Kazakhstan, Uzbekistan, і Kyrgyzstan. https://t.co/uoFdwNwA5e pic.twitter.com/my8NzPPYFF
Також відомо, що американські спецслужби не виключають причетності українських сил до вбивства дочки політтехнолога Олександра Дугіна Дар’ї, що могло бути наслідком таємної операції.
Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях