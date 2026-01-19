У Донецьку проблеми з електропостачанням та опаленням: у будинках температура не більше +7

У Донецьку проблеми з електропостачанням та опаленням. Фото: pixabay

У тимчасово окупованому Донецьку зафіксовано перебої з електропостачанням та опаленням, про що масово повідомляють мешканці місцевих пабликів. У ряді районів міста спостерігається повна відсутність світла або падіння напруги до 200 ст.



Також мешканці повідомляють, що температура у будинках опустилася нижче 10 градусів тепла. Зокрема, на такий холод скаржаться мешканці будинків на проспекті Васнєцова, вулиці Скляренка, 1 та Київському проспекті.



Раніше ми писали, що 19 січня у Луганську знову зафіксовано перебої з електропостачанням. В окремих районах міста повністю зникло світло. Як повідомляють місцеві паблики, причиною стала аварія на високовольтних мережах.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»