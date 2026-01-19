Не пройшли випробувань: Україна призупинила замовлення безпілотників Helsing

Фото: Bloomberg

Україна відтермінувала розміщення нових замовлень на ударні безпілотники HX-2 німецької компанії Helsing після проблем, виявлених під час випробувань на фронті.



Йдеться про призупинення закупівлі додаткової партії дронів, про що повідомляє Bloomberg із посиланням на доповідь бундесвера. Згідно з документом, випробування HX-2 виявилися невдалими через низку технічних та організаційних чинників.



Ці безпілотники заявлені як апарати з дальністю польоту до 100 кілометрів та максимальною швидкістю до 220 км/год. Їхньою ключовою особливістю вважається програмне забезпечення на базі штучного інтелекту, призначене для обходу засобів радіоелектронної боротьби.



Однак на практиці з'ясувалося, що українські військові не мали необхідних ШІ-компонентів, що зробило зв'язок між оператором і дроном вразливим для впливу РЕБ.



Додаткові труднощі виникли на етапі запуску: через механічну несправність катапульти в повітря змогли піднятися лише близько чверті безпілотників.



Провал випробувань позначився на подальших планах закупівель. Німеччина, яка фінансує постачання, відмовилася від ідеї розміщувати додаткове замовлення на HX-2.

При цьому в самій компанії Helsing заявили, що не мають інформації про доповідь Міноборони ФРН і вважають дані про проблеми із запуском недостовірними.



У компанії також стверджують, що щонайменше шість підрозділів української армії виявляли інтерес до використання HX-2.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»