РФ завдала ракетного удару по Харкову: пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури

У Харкові російські загарбники атакували об’єкт критичної інфраструктури чотирма ракетами. За словами міського голови Ігоря Терехова, внаслідок ударів зафіксовані значні пошкодження.
«Ворог продовжує обстріл міста — ще зафіксовані прильоти», — зазначив Терехов.
Окрім того, у Новобаварському районі впали уламки ворожого безпілотника. Постраждалих серед мешканців немає.
Раніше у Харкові пролунали вибухи внаслідок чергового російського обстрілу. Під удар потрапив Індустріальний район міста.
Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»
