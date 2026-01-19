РФ завдала ракетного удару по Харкову: пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури

У Харкові російські загарбники атакували об’єкт критичної інфраструктури чотирма ракетами. За словами міського голови Ігоря Терехова, внаслідок ударів зафіксовані значні пошкодження.



«Ворог продовжує обстріл міста — ще зафіксовані прильоти», — зазначив Терехов.



Окрім того, у Новобаварському районі впали уламки ворожого безпілотника. Постраждалих серед мешканців немає.

Раніше у Харкові пролунали вибухи внаслідок чергового російського обстрілу. Під удар потрапив Індустріальний район міста.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»