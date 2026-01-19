Армія РФ просунулась у Покровську та поблизу двох міст Донецької області

OSINT-проєкт DeepState оновив інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши зміни на Донецькому напрямку. Згідно з новими даними, російські війська просунулися одразу на кількох ділянках фронту на Донеччині.



Йдеться про райони поблизу Сіверська Бахмутського району, Костянтинівки Краматорського району, а також про просування у районі Покровська.

Скріншот: DeepState



«Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Сіверська, Костянтинівки та у Покровську», — повідомили аналітики DeepState, коментуючи останні зміни оперативної обстановки.

Нагадаємо, вчора під російські удари потрапили Покровський, Бахмутський та Краматорський райони.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»