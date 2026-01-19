Троє людей загинули внаслідок пожеж у Донецькій області

Вночі в понеділок, 19 січня, сталася пожежа у приватному будинку у селі Спасько-Михайлівка Новодонецької громади Краматорського району Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«На місці пригоди під час розвідки та гасіння пожежі пожежники виявили в одній із кімнат будинку тіло людини, що обгоріло. Також до прибуття підрозділів ДСНС тіло чоловіка сусіди винесли у двір», — йдеться у повідомленні.



Рятувальники ліквідували пожежу о 07:05 на загальній площі 108 кв. м.



Крім того, у Дружківці під час ліквідації пожежі рятувальники виявили усередині житлового будинку тіло одного загиблого.



Раніше ми писали, що внаслідок російських обстрілів зазнала пошкоджень пожежно-рятувальна частина у місті Дружківка Краматорського району Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»