Краматорськ потрапив під російський обстріл

У понеділок вночі, 10 січня, російська армія атакувала прифронтове місто Краматорськ Донецької області. Інформації про постраждалих та жертв немає. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Як зазначається, росіяни обстріляли місто о 01:00.

«З застосуванням БПЛА «Молнія-2», російські війська завдали удару по непрацюючому ювелірному підприємству в одному з мікрорайонів міста», — йдеться в повідомленні.



Раніше ми писали, що в першій половині дня, 19 січня, російські війська завдали авіаційного удару по Слов'янську Донецької області, застосувавши керовані авіабомби (КАБ).

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»