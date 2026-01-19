СБУ викрила вісім прокремлівських агітаторів у різних областях України

Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України зібрала доказову базу проти восьми прокремлівських агітаторів, які публічно підтримували збройну агресію РФ проти України та виправдовували воєнні злочини окупантів.



За даними відомства, у Києві затримано секретаря судового засідання одного зі столичних судів. За даними слідства, вона виправдовувала тимчасову окупацію Криму та частини східних регіонів України, ставила під сумнів існування української державності та «захищала» повномасштабне вторгнення РФ.

У Херсоні викрито 46-річного рецидивіста, раніше засудженого за вбивство. Після захоплення Бериславського району він пішов на співпрацю з окупантами: брав участь у підготовці псевдореферендуму та увійшов до складу незаконного «виборчого комітету №809».

Слідство встановило, що колаборант обходив будинки місцевих мешканців та агітував їх голосувати за «приєднання» Херсонщини до РФ. Після деокупації чоловік майже чотири роки переховувався у підвалі родичів, сподіваючись уникнути відповідальності.



У Запоріжжі підозру отримав колишній працівник оборонного підприємства. У соцмережах він закликав до окупації обласного центру, а у закритих чатах агітував за повітряні атаки РФ по промислових об'єктах міста, у тому числі на підприємствах, які виробляють дрони для українських військових.



Таким чином, фігурант намагався «зацікавити» російські спецслужби для подальшої розвідувальної діяльності на користь країни-агресора. На Житомирщині затримано організатора підпільного осередку фейкового «народовладдя».



Разом із спільником він публікував пропагандистські відео на власному YouTube-каналі, де закликав не визнавати суб'єктність української держави, легітимність її органів влади та чинне законодавство.

На Вінниччині про підозру повідомили 57-річного співака, який виступав за «розділ» України та намагався дискредитувати боротьбу українського народу проти російських окупантів.



У цій же області викрито 55-річного охоронця місцевої фірми — у Telegram-каналах він закликав РФ продовжувати обстріл обласного центру. На Черкащині СБУ затримала жінку, яка у соціальних мережах публікувала матеріали на підтримку російської приватної військової компанії «Вагнер».



Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності всіх фігурантів на користь РФ.

Їм повідомлено про підозру щодо низки статей Кримінального кодексу України, у тому числі за публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, зазіхання на територіальну цілісність держави, колабораційну діяльність та виправдання збройної агресії. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

