Росія прагне розділити енергосистему України на «острови» — ISW

У мороз, що пробирає до кісток, на небезпечній висоті, серед зламаних конструкцій, металу й бетону рятувальники продовжують свою роботу.

Росія продовжує цілеспрямовану кампанію ударів по енергетичній інфраструктурі України з метою фрагментації єдиної енергомережі та створення ізольованих енергетичних «островів». Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).



Аналітики зазначають, що російські війська прагнуть розділити енергетичну систему України на окремі сегменти, відрізані від виробництва, постачання та передачі електроенергії. Основний задум полягає у формуванні східно-західного розриву, який унеможливить стабільну роботу мережі в масштабах країни.



В ISW підкреслюють, що продовження атак на енергетику свідчить про намір Кремля посилити тиск на цивільну інфраструктуру, особливо у зимовий період. На цьому тлі Україна потребує додаткових систем протиповітряної оборони та боєприпасів для захисту критично важливих об’єктів.



Окрему загрозу, за даними аналітиків, становить можливе розширення кампанії ударів на об’єкти, пов’язані з роботою атомних електростанцій. Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомляли, що РФ розглядає сценарії атак на підстанції, які забезпечують передачу електроенергії від АЕС.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»