ЗСУ продовжують зачистку росіян у Куп'янську

У центрі Куп'янська триває зачистка від окупантів. Фото: скриншот

Пошуково-ударне угруповання «Хартія» утримує під контролем центральну частину Куп'янська Харківської області та будівлю міської ради. Про це повідомив командир Національної гвардії Олександр Півненко.



«Військовослужбовці розвідувально-ударної групи (Р.У.Г.) 4-го батальйону бригади «Хартія» продовжують зачистку міста від залишків російських окупаційних військ», — йдеться в повідомленні.



Півненко заявив, що на відео можна побачити реакцію Сил оборони на пряме влучення FPV-дрону російських окупантів.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»