ЗСУ продовжують зачистку росіян у Куп'янську

Пошуково-ударне угруповання «Хартія» утримує під контролем центральну частину Куп'янська Харківської області та будівлю міської ради. Про це повідомив командир Національної гвардії Олександр Півненко.
«Військовослужбовці розвідувально-ударної групи (Р.У.Г.) 4-го батальйону бригади «Хартія» продовжують зачистку міста від залишків російських окупаційних військ», — йдеться в повідомленні.
Півненко заявив, що на відео можна побачити реакцію Сил оборони на пряме влучення FPV-дрону російських окупантів.
Раніше ми писали, що українські сили нещодавно просунулися на Куп'янському напрямі.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
