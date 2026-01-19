ЗС РФ накопичує резерви для атак на Покровськ — Сирський

Армія РФ знову накопичує резерви для штурмів Покровська

У районі агломерації Покровськ-Мирноград складна ситуація. Російська армія нагромаджує резерви для штурму Покровська. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



«Противник намагається нарощувати тиск: підтягує резерви до Покровська, шукає можливості прориву нашої оборони як шляхом спорадичних масованих штурмів, так і через приховане просування малими піхотними групами. У таких умовах організація оборони вимагає повної поінформованості, гнучких рішень та точного розрахунку», — зазначив він.



За словами Сирського, основний акцент — на підвищенні стійкості оборони, безперервності логістичного забезпечення, ефективності вогневої поразки та злагодженій взаємодії між усіма рівнями управління.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці у Покровській агломерації у 2026 році знищили 425 російських окупантів.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»