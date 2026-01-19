Axios: Кирило Дмитрієв обговорить мирний план США з Кушнером та Віткоффом

Кирило Дмитрієв. Фото з відкритих джерел

Спецпредставник президента Росії з питань інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами Кирило Дмитрієв планує провести зустріч 20 січня на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі із представниками команди президента США.



Йдеться про спецпосланника американського лідера Стівена Віткоффа, а також про зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера. Про майбутні переговори повідомив кореспондент видання Axios Барак Равід, посилаючись на джерела, знайомі із ситуацією.

З його слів, ключовою темою зустрічі стане обговорення американського мирного плану.



«Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв зустрінеться завтра в Давосі зі спецпосланцями президента Трампа Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, щоб обговорити мирний план США», — написав Равід у соцмережі X, зазначивши, що інформацію підтвердило джерело, обізнане про деталі переговорів.

Нагадаємо, Росія продовжує цілеспрямовану кампанію ударів по енергетичній інфраструктурі України, прагнучи фрагментувати єдину енергомережу країни та створити ізольовані енергетичні «острова».



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»