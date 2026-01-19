У реєстрах РФ підтвердили загибель лідера «Еспаньоли» Орлова

У РФ підтвердили смерть Станіслава Орлова.

У російських державних реєстрах зафіксували смерть Станіслава Орлова, відомого під позивним «Іспанець», який очолював угруповання «Еспаньола». Про це повідомляють видання ASTRA та «Медіазона» з посиланням на офіційні документи органів ЗАЦС.



Згідно з реєстраційними даними, смерть Орлова була оформлена у Нахімовському районі окупованого Севастополя. У документах зазначено, що він загинув 4 грудня 2025 року. Ця дата збігається з попередніми повідомленнями про його вбивство.



За даними ASTRA, Орлова застрелили вдень на дачі в садовому товаристві «Флотський» на території тимчасово окупованого Криму. Камери відеоспостереження зафіксували, як до будинку під’їхали кілька автомобілів, з яких вийшли озброєні чоловіки в масках. Після цього місцеві жителі почули кілька пострілів.



Джерела серед колишніх бійців «Еспаньоли» стверджують, що причиною силової операції могли стати підозри щодо незаконної торгівлі зброєю та можливої причетності Орлова до організованого злочинного угруповання.

Раніше, 3 жовтня 2025 року, «Новини Донбасу» повідомляли про розформування в Росії 88-ї бригади «Еспаньола», після чого її особовий склад перевели до інших підрозділів окупаційної армії.



Згодом з’явилася інформація про ліквідацію командира цього формування, яка тепер отримала офіційне підтвердження.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»