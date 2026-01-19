Парамедики поліції евакуювали тяжко пораненого жителя Костянтинівки

Парамедики вивезли пораненого на Донеччину. Фото: скриншот

Екіпаж парамедиків евакуював пораненого з Олексієво-Дружківки Донецької області. Чоловік майже добу лежав із перебитою ногою та травмою голови. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



Як зазначається, 40-річний чоловік отримав тяжкі травми будинку в Костянтинівці внаслідок російських обстрілів.



«Майже добу лежав безпорадний. Постраждалого знайшли сусіди та самостійно вивезли на візку до Олексієво-Дружківки. Саме там нарешті з'явився зв'язок, і люди одразу зателефонували на 102», — йдеться у повідомленні.



У чоловіка діагностували травматичну ампутацію кінцівки та відриту черепно-мозкову травму. Парамедики надали пораненому медичну допомогу та вивезли до лікарні.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»